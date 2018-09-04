Yıldız Tilbe'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde verdiği konserde kavga çıktı. Seyirci ve güvenlik görevlilerinin arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin Ankara Etimesgut'ta verdiği konserde güvenlik görevlileri ve seyirciler arasında kavga çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE SEYİRCİLER BİRBİRİNE GİRDİ