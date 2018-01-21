YURTTAŞ ÖFKELİ "MAHALLEMİZDEN GÖÇ MÜ EDELİM?"

“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” mahallelerine yapılması planlanan 8 katlı öğrenci yurduna karşı pankartlı eylem yaptı.

“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” adı altında toplanmış bir grup yurttaş mahallelerine yapılacak 8 katlı öğrenci yurduna karşı olduklarını duyurdu. Pankartlı eylem yapan Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi, öğrenci yurdunun mahallenin dokusunu ve huzurunu bozacağını savundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Yenişehir semti Şehit Biray Mustafa Sokak’ta 40 yılı aşkın bir süredir Anadolu Ajansı’nın Kıbrıs Temsilciliği’nin kullanımında bulunan (Pafta XXI/38/5/i Blok A, parsel 378 ve parsel 379) KKTC devletine ait olan taşınmaz mal, 2014 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Ajansı Kıbrıs Temsilciliği’nden alınıp Maliye Bakanlığı’nın kullanımına verilmiştir.

Söz konusu iki parselin 2017 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından hatırı sayılır kişi veya kişilere kiralandığı bilgisi, 18 Ocak 2018 Perşembe günü bu parseller üzerinde zemin araştırma çalışmaları yapmak için gelen şahıslardan öğrenildi.

Zemin araştırmaları için kiralanan bu şahısların, 43 yıldır Anadolu Ajansı Kıbrıs Temsilciliği’nin tasarrufunda bulunan bu arazinin dış tellerini ve ağaçlarını vahşice sökerek ve katlederek arsaya girişine üzüntüyle şahit olduk. İlgili şahıslar, yeni mal sahibinin arsaya 2 bloktan oluşan 8 katlı yurt yaptıracağını tarafımıza bildirdiler.

Sokağımızda iki katlı yapıdan daha yüksek bina bulunmamaktadır. Ayrıca 1974 yılından beri evimiz bildiğimiz mahallemizde sessizlik, sükunet ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Mahallemizde ailelerin yaşadığını düşünecek olursak buraya bir anda mahallenin nüfusunu en az 500 ile 1,000 kişi artıracak bir atılım hangi devlet anlayışı ile bağdaşmaktadır? Bu sakin ve yeşil doku içerisine 8 katlı yurdun getirilmesi planının Çevre Dairesi tarafından tekrardan gözden geçirilmesini rica ediyoruz. İkinci olarak, mahalle sakinleri olarak söz konusu arazinin hangi usül ve kriterlere göre bahsi geçen hatırı sayılır kişi veya kişilere verildiğini bilmek istiyoruz.

İşin vicdani boyutu da düşünüldüğünde, mal sahibi ilgili kişilerin kendi yaşadıkları bölgelerde aynı şekilde yurt yapılmasını kendileri nasıl karşılardı? 1963-1974 yılları arasında yaşadığımız göçmenliklerin tekrar yaşanması mı ümit edilmektedir? Mahallemizdeki evlerimiz, 1974 yılı sonrasında eşdeğer mal edinme yasası gereği atalarımıza güneyde bıraktıkları mallarımıza karşılık olarak verilmiştir. Bizleri 44 yıldır yaşadığımız mahallemizden göç etmeye mi zorlamak istiyorlar?

Bizler, Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi olarak bir devlet arazisinin bu hatırı sayılır kişilere verilerek 2 bloktan oluşan 8 katlı öğrenci yurdu yapılmasına, bu sakin ve huzurlu mahalle dokusunun bozulmasına kesinlikle karşıyız.

Hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı ve her türlü platformda çözüm arayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi"