YÜZLERCE KAPLUMBAĞA AĞLARA TAKILIP ÖLÜYOR

“AĞLAR, KAPLUMBAĞA ÖLÜMLERİNİ ARTIRIYOR”… Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape ve Biyolog Damla Beton, ülkemiz sularında yılda yaklaşık 700 ile bin 100 kaplumbağa yakalandığını, bunların yüzde 60’ının ise öldükten sonra bulunduğunu belirtti. Kaplumbağaların çoğunun balıkçıların sokan balığı için attığı ağlara takıldığını ifade eden Snape ve Beton, ağların suda bırakılma süresi arttıkça kaplumbağalardaki ölüm oranlarının arttığını vurguladı.

Ayşe BULUT

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti; Yenierenköy, Kumyalı, Balalan ve Dipkarpaz bölgesindeki balıkçılara, hedef dışı avın etkilerini anlattı.

“Hedef-dışı Avın Etkilerinin ve Olası Çözümlerin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında balıkçıları bilgilendiren Cemiyetin Proje Müdürü Robin Snape ve Biyolog Damla Beton, ülkemiz sularında yılda yaklaşık 700 ile bin 100 kaplumbağa yakalandığını, bunların yüzde 60’ının ise öldükten sonra bulunduğunu belirtti.

Kaplumbağaların çoğunun balıkçıların sokan balığı için attığı ağlara takıldığını ifade eden Snape ve Beton, sahillerde ölü bulunan diğer türlerin ise yunus, fok, deniz kuşları ve balinalar olduğunu söyledi.

Snape ve Beton, en çok ölü kaplumbağanın sokan balığı sezonunda sahillere vurduğuna dikkat çekerek yaptıkları çalışmalarda kaplumbağaların sığ sularda bulunduğunu saptadıklarını belirtti.

Hedef dışı avı en fazla sokan balığı için atılan ağlarında gördüklerini ifade eden Snape ve Beton, ağların suda bırakılma süresi arttıkça kaplumbağalardaki ölüm oranlarının arttığını vurguladı.

Hedef dışı avın etkilerinin ve olası çözümlerinin değerlendirilmesi projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Robin Snape ve eşi Biyolog Damla Beton, balıkçılık ve yaban hayatı arasındaki ilişkiyi anlamak ve yaşanan sorunlara çözümler bulmak yürüttükleri iki yıllık projelerinin sonucunu paylaştı.

Balıkçıların beklentilerini ve sorunlarını da dinleyen Snape ve Beton, kaplumbağa ve yunus balıklarını ağlardan uzaklaştırmak için denenen aparatları balıkçılara tanıttı.

Snape ve Beton, bu güne kadar anketler yaptıklarını, Led ışıkların denenmesi, yunusları dinleme ve pingerleri (yunusları ağlardan uzak tutacağı tahmin edilen malzeme) deneme, tekneleri, Akdeniz Foku yaşam alanını ve deniz kuşlarını izlediklerini belirtti.

“Hedef dışı avın en yoğun olduğu bölge Mağusa Limanı”

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape ve Biyolog Damla Beton, hedef dışı avı azaltmak için Led ışıkların kullanıldığını söyledi.

Mağusa’daki balıkçıların bu yöntemi denediğini, kendilerine fotoğraf makinesi ve GPS verildiğini ifade eden Robin Snape, balıkçıların 60 kaplumbağa kaydettiğini, bunların 29’unun caretta, 31’inin ise yeşil kaplumbağa olduğunu belirtti.

Snape, Mağusa Limanı’nın hedef dışı avın çok yoğun görüldüğü bir bölge olduğunu ifade etti.

Meksika, Peru ve Hırvatistan’da kaplumbağa yakalanmada Led ışıkları sayesinde yüzde 50 düşüş görüldüğünü belirten Snape, bundan balık avının da etkilenmediğinin görüldüğünü söyledi.

Snape, Mağusa’daki balıkçıların Led ışık yönteminin kullanımının zor olduğunu ifade ederek yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirtti.

“Denizlerimize yüzde 28 oranında yunus geliyor”

Damla Beton, yapılan çalışmalarda denizlerimize yüzde 28 oranında yunus geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Yunusların, balıkçıları çok büyük ekonomik zarara uğrattığını vurgulayan Beton, Akdeniz fokuyla ilgili çalışmaları da olduğunu belirtti.

Beton, tekneleri izleme projesinde de teknelerin en çok hangi bölgelerde av yaptıklarını ifade ederek “Akdeniz’de tehlike altındaki türlerin hedef dışı avlanmasını önlemek, köpekbalığı, deniz kuşları, deniz memelileri ve deniz kaplumbağalarının yoğunlukla avlandığı bölgeleri belirlenmek için çalışıyoruz. Bu bölgelerdeki hedef dışı avı azaltmaya yönelik uygulanabilir yöntemleri geliştirmek ve bu yöntemlerin 2022 yılı itibarıyla açıklamayı, standardize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Balıkçılardan yardım istediler

Biyolog Damla Beton da, çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için balıkçılardan yardım almak istediklerini söyledi.

2018- 2019 yıllarında deniz izleme çalışmaları yürütüleceğini belirten Beton, yunuslar, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, deniz memelilerinin izlenip, sayılacağını ifade etti.

Beton, havadan takip yönteminin de kullanılacağını anlatarak “Kaplumbağalar markalanarak, uyduyla izlenecek. Bu nedenle balıkçılardan kaplumbağaların markalanması, yakalanan hedef dışı türlerin fotoğraflarının çekilmesi ve bu kayıtların tutulmasını istiyoruz” dedi.

Kıbrıs