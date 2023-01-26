Zanlı Altundağ, mahkemeye çıkarıldı, bir gün tutukluluk aldı
Zanlı Altundağ, mahkemeye çıkarıldı, bir gün tutukluluk aldı
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Dün sabah saatlerinde İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin REESSUR’un cansız bedeni LongBeach bölgesinde yapımı devam eden bir inşaat alanında bulundu.
Polis geniş çaplı soruşturması sonucu Güney Kıbrıs’a kaçan cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra ALTUNDAĞ, yapılan girişimlerle akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına iade edildi.
Zanlı Altundağ, bugün İskele Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Altuğra’ya otopsi sonucunun belirlenmesi için bir gün tutukluluk verildi.
TAK/BRT
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