ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ MİKTAR YÜKSELİYOR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da faaliyet gösteren “Ali Baba” isimli iş yerinde çalıştığı yıllar içerisinde büyük miktarda zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Mehmet Bozdoğan, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa Suriçi’nde faaliyet gösteren “Ali Baba” isimli iş yerinde çalıştığı yıllar içerisinde büyük miktarda zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Mehmet Bozdoğan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bozdoğan’ın tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Yürütülen tahkikat kapsamında zanlının zimmetine geçirdiği iddia edilen para 75 bin 68 TL’ye yükseldi.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Bozdoğan’ın “Ali Baba” isimli süs eşyası, çanta, cüzdan satışı yapan iş yerinde çalıştığı 2015-2018 yılları arasında iş yerine ait “OG Spot” isimli satış ve iade programı üzerinde bilgisayarın ekran saati ve tarihini değiştirerek satış yaptığı ürünleri geçmişte satış yaptığını göstererek zimmetine 62 bin 217 TL’yi geçirdiği yönünde şikayet alındığını belirtti. Zanlı Bozdoğan’ın 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklandığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Tahkikat memuru, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada çalıştığı iş yerine ait 1 adet bayan çantası ve 1 adet bayan cüzdanı bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlının 18 Ocak 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan tahkikat memuru, bu 3 günlük sürede “OG Spot” isimli programın incelendiğini ve tarih değişimi yapılan miktarın 75 bin 68 TL’ye yükseldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

8 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Bozdoğan’ın tahkikat maksatları bakımından 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.