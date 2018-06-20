Zina Şoku!

Bülent Çavuşoğlu (50), kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan (72) ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu. Ancak Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu mart ayında ilişkilerini bitirdi.