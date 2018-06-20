Zina Şoku!
Mahkeme ihaneti kabul etti
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Bülent Çavuşoğlu (50), kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan (72) ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu. Ancak Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu mart ayında ilişkilerini bitirdi.
Tuğçe Eyilik 15 Eylül 2006’da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.
BOŞANMA ZİNAYA BAĞLANDI
Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.
Etiketler : Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan, zina, dava, Tuğçe Eyilik
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