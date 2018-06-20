Kilolarını Saklayamadı!

Geçen günlerde fotoğraflarına photoshop uyguladığı yorumlarına "Kıskanılan bir hayatım var" diyerek karşılık veren Seren Serengil, photoshop'suz filtresiz haliyle yakalandı. Bikinili görüntü vermekten kaçınan Serengil, gün boyu plajda pareosunu üzerinden çıkarmasa da kilolarını saklamakta başarılı olamadı.

Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle photoshop’lu fotoğraf ve videolarını paylaşan merhum Öztürk Serengil’in 48 yaşıdaki kızı Seren Serengil, eşiyle birlikte Fethiye’nin Göçek ilçesinde objektiflere yakalandı. Sık Sık 34 beden olduğunu dile getiren Serengil’in objektiflere takılan görüntüleri akıllarda soru işareti bıraktı.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN HAVLUYA SARILDI



Tüp mide ameliyatı sonrası 3.5 ayda 25 kilo verdiğini iddia eden Seren Serengil’in, bikinisinin üstüne giydiği püsküllü etekle denize girmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil’in ‘photoshop’ yöntemi ile kendisini zayıflattığı iddia edilmişti. Seren Serengil ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.