Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı!

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi satın alıyor olması bölge halkının tepkisini çekiyor. Zuckerberg'in adayı kolonileştirmeye çalıştığını iddia eden halk, teknoloji devinin durdurulması için bir imza kampanyası başlattı.

Yeni adıyla Meta, eski ismiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'de toprak almasıyla gündemden düşmüyor. Zuckerbeg, geçtiğimiz günlerde bir arazi daha satın alarak topraklarını biraz daha genişletti.

BÖLGEDE YILLAR ÖNCE BİR FELAKET YAŞANMIŞTI

Zuckerberg'in adada 110 dönümlük balta girmemiş alanı var. Eşinin sahip oldukları ve diğerleriyle bu alan 1400 dönüme çıkıyor. Dış basında yer alan haberlere göre arazide 2006 yılında 7 kişinin hayatına mal olan baraj felaketinin yaşandığı bölge de bulunuyor.

ADAYA DUVAR ÖRDÜRMÜŞTÜ

Zuckerberg'in bu eylemi bölgede protestolara nedeni oluyor. Bölge halkı, Zuckerberg'in adayı 'sömürgeleştirmeye' çalıştığını iddia ediyor. Zuckerberg, önceki yıllarda bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Pila'a plajına da 'kişisel mahremiyet' gerekçesiyle 707 metrelik bir duvar inşa etmişti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu ve bunun gibi eylemler nedeniyle Zuckerberg ve eşi 'istenmeyen kişiler' olarak ilan edildi. Halk, "Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" isimli bir imza kampanyası başlattı.

Haberler.com / Olgun Kızıltepe