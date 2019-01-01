1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye Mağusa'da

31 Aralık 2018 Yılbaşı Özel çekilişinde 1.500.000TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "108579" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. Çekilişte 1.500.000TL'lik büyük ikramiye "108579" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiye olan 1.500.000TL, Mağusa bayisi Bayram Solak tarafından satılan "108579" numaralı bilete isabet etti.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Foto: Genç TV