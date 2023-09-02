1 Eylül Dünya Barış Günü ara bölgede düzenlenen iki toplumlu etkinlikle kutlandı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle dün akşam Lefkoşa’da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği, Dayanışma Evi önünde yapıldı.Etkinlikte, hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi ise Kıbrıs Türk Öğretmenler SendikasıGenel Sekreteri Burak Maviş tarafından okundu.

Ortak açıklamada, çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlikleri her iki toplumda aşabilmek için sorunun parçası olmamış yeni jenerasyonların barış imgesi altına daha fazla rol almasının liderlerin aksine iki toplumun yakınlaşmasına hız katacağı ifade edildi.

Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük, herkesi kucaklayabilecek kadar büyük olduğu vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana’da kalınan yerden ve BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve ile bugüne kadar varılan yakınlaşmalar kabul edilerek derhal yeniden başlatılmalıdır” denildi.

Etkinlik, Kıbrıs Havaları Derneği’nin konseriyle sona erdi.

BRT