Araçtan hortumla yakıt hırsızlığı…

Akçay – Güzelyurt anayolumda yol kenarında park halinde bulunan kamyonun yakıt deposundan hortum yardımıyla yakıt çalan C.Ü. (E-49) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından bu sabah saat 2.45’te yakalandı.

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir kozmetik-giyim mağazasına, müşteri olarak giden ve 12 bin 968 TL’lik kozmetik ürünlerini çalan V.M.(K-25) tutuklandı. Olayın 17 Ağustos’ta meydana geldiği belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BRT