1 TEMMUZ’DA KARANTİNA KALKIYOR

1 Temmuz itibariyle KKTC’ye gelen herkes için karantina mecburiyetinin kaldırılmasının öngörüldüğünü anlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, çok daha düşük bir frekansta olmak üzere tarifeli uçuşların başlayabileceğini söyledi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, salgın sürecinin hükümet tarafından iyi yönetildiğini, bu başarının aynı zamanda kurallara uyan halkın olduğunu belirterek, buna rağmen bugün hala yalan yanlış bilgelerin dolaştığını ancak halkın bu konuda bilinçlendiğini söyledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün gece katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.



Uzun süredir Koronavirüs vakası olmamasının sevindirici ve gelecek açısından umut verici olduğunu kaydeden Atakan, 10 Mart’tan itibaren Bakanlar Kurulu’nun kararlarının kılı kırk yararak alındığını ancak hiçbir ülkenin baş edemediği salgın nedeniyle tek doğrunun olmadığı, değişen parametrelerin olduğu, değişken bir dönemin içerisinden geçildiğini bu nedenle bugün alınan bir kararın ertesi gün bile değişebileceğini, bu sürecin dinamik bir süreç olduğunu kaydetti.



“1 TEMMUZ’DAN SONRA DİLEYEN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÜLKEYE GİRİŞ YAPAMAYACAK”



1 Temmuz’dan sonra dileyenin elini kolunu sallayarak ülkeye giriş yapamayacağını belirten Atakan, dünyadaki yaklaşımın virüsle yaşamayı öğrenmek olduğunu, hava ulaşımında yeni bir model oluştuğunu, her şeyin yolunda gitmesi halinde 1 Temmuz sonrasında ülkeye turist alınabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.



1 Haziran itibariyle daimi ikameti KKTC olan KKTC vatandaşlarının, masrafları devlet tarafından karşılanacak olan 14 günlük karantina şartıyla ülkeye gelişlerine izin verilmeye başlandığını belirten Atakan, bu çerçevede İngiltere’den 5, 11 ve 17 Haziran 2020’de olmak üzere üç tane planlı uçuş gerçekleştirileceğini ve oradaki vatandaşların ülkelerine getirtileceğini kaydetti.

Şu anda tarifeli uçuş olmadığını ancak Haziran sona ermeden Türkiye’ye tedavi amaçlı giden ancak tren veya feribota binmesi sakıncalı olan vatandaşlar öncelikli olmak üzere Türkiye’den üç, İngiltere’den 1 uçuş planladığını ifade eden Tolga Atakan, Türkiye ile günde karşılıklı yedi gemi seferi düzenlendiğini söyledi. Atakan, “Elçiliklerimiz vasıtasıyla toparladığımız bir sayı var. Yarın itbariyle hafta sonuna kadar Türkiye’den 104, İngiltere’den ilk uçuşla 168 vatandaşımız gelecek. Karantina yeri ayarlayabilme konusunda sıkıntı yok” dedi.

