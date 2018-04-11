11 YILDIR YARDIM BEKLİYOR!

Çocukken yakalandığı cam kemik hastalığı nedeniyle iki ayağı kesilen ve zor şartlarda hayatını sürdüren Dörtyollu Özgür Fidan, kendine uygun bir oda için devletten yardım bekliyor

Hasan DÜZGÜN

Dörtyol’da ikamet eden 35 yaşındaki Özgür Fidan, çocukken yakalandığı cam kemik hastalığı nedeniyle küçük yaşta iki ayağını da kaybetti. Uzun yıllardır ailesinin bakımına muhtaç şekilde yaşayan Fidan’ın yaşamını daha kolay hale getirmek için kendine göre tasarlanan bir odaya ihtiyacı var. Bunun için kendine maddi yardımda bulanacak birisini de bulan Fidan’ın önündeki tek engel evlerinin küçük olması. 11 yıl önce evlerinin yanındaki devlet arazisinin kendilerine verilmesi için dilekçe yazan Fidan, devletten halen daha bir cevap alamadı.

Küçük yaşta ayaklarını kaybetti

Küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Fidan’a uygulanan hiçbir tedavi işe yaramadı. Fidan daha çocuk yaşta iki ayağını birden kaybetti. Fidan’ın hayatı bu hastalıktan sonra kabus oldu. Çok zor günler yaşadığını anlatan Fidan, yardım eli bekliyor.

Ailesine muhtaç yaşıyor

Yakalandığı hastalıktan sonra elleri üzerinde yürümek zorunda kalan Fidan, ailesinin yardımıyla hayatını sürdürmek zorunda. Fidan’ın ailesi günün her saatinde ona refakat etmek zorunda. Hastalığın ardından ihtiyaçlarını başkasının yardımıyla görmesi nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Fidan, bir nebze olsun yaşam şartlarını düzeltmek amacıyla devletten yardım bekliyor.

Rahat yaşayacağı bir odaya ihtiyacı var

Özgür Fidan’ın yaşamını daha kolay hale getirmek için kendine göre tasarlanan bir odaya ihtiyacı var. Kendine uygun banyosu tuvaleti olan bir oda yapılması için maddi yardımda bulanacak birisini de bulan Fidan, evlerinin yanında devlete ait olan arsanın kendisine verilmesi için müracaatta bulundu. Fidan tüm girişimlerinin bürokrasi engeline takıldığını dile getirirken, sorunun çözülmesinin ardından kendine uygun bir odanın inşa edilmesi için gerekli maddi desteğin hazır olduğunu söyledi.

“11 yıldır bekletiliyoruz”

Oğlunun yaşadığı zorlukları gazetemize anlatan baba Hüsamettin Fidan, Özgür’ün hayatını kolaylaştırmak için özel odaya ihtiyacı olduğunu, bunun için de evlerinin yanındaki devlet arazisine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

11 yıl önce evlerinin yanındaki arsanın devlet tarafından kendisine verilmesi için müracaatta bulunduklarını belirten Hüsamettin Fidan, 11 yıldır bir sonuç alamadıklarını belirtti. Her bireyin olduğu gibi oğlu Özgür’ün de özel bir yaşam alanına ihtiyacı olduğunu belirten Fidan, yetkililerin bu konuya çare bulmasını istedi.

Havadis