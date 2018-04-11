ATLAS JET KAFALARI KARIŞTIRDI!

Atlasjet’in KKTC seferlerine yönelik aldığı yeni karar, ülkede bomba etkisi yaratırken, şirkete yönelik birçok iddiayı da gündeme getirdi.

Özlem ÇİMENDAL

KKTC’nin dünya ile bağlantısını sağlayan hava yolu ulaşımında kriz bitmek bilmiyor. Yurt dışı kaynaklı hava yolları şirketlerinin zaman zaman gerek mali, gerek uygulama ve politikalarındaki değişiklikler nedeni ile seferlerini azaltması, kendi hava yolu şirketi olmadığı için bağımlı konumda olan KKTC turizmi, ekonomisi ve imajı açısından geri dönülmez zararlar vermeye devam ediyor. Son iki gündür havayolu şirketi Atlasjet ile ilgili söylentiler turizm mevsiminin başlamasına az bir süre kala ulaşımda yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu.

Atlasjet kafaları karıştırdı

Ülkeye yönelik havayolu taşımacılığı yapan 3 firmadan biri olan Atlasjet, geçtiğimiz gün tüm acente ve tur operatörlerine bir yazı göndererek KKTC’ye yapılan tüm uçuşlara 25 Nisan tarihi itibarı ile son verdiğini duyurdu. Ancak yapılan bu açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden, uçuşların tamamen durdurulmayacağı, yaz sezonu nedeniyle yeniden düzenleneceğinin açıklanması kafaları karıştırdı.

Alacakları için baskı yapıyor iddiası

Atlasjet’in böyle bir kararı tam da turizm mevsiminin başlamasına kısa bir süre kala alması bazı iddiaları da gündeme getirdi. Atlasjet’in batan KTHY’nin yolcularını taşıması sonrasında oluşan alacağının tamamını alamadığı gerekçesiyle böyle bir tavır içine girdiği iddia ediliyor. Atlasjet’e KTHY battıktan sonra verdiği hizmetler karşılığında bugüne kadar toplam 21.5 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen, Atlasjet’in iddiası 7 milyon TL daha alacağı olduğu yönünde.

Sayıştay raporu fazla ödeme yapıldı diyor

Tam da KTHY’nin battığı dönemlerde faaliyete başlayan Atlasjet’in, KTHY’den bilet alan yolcuları taşımasının ardından oluşan alacaklar konusunda yaşanan anlaşmazlık, birçok kez gündeme gelmesine rağmen, bu konu hala bir netlik kazanmadı. 23 Ocak 2013 tarihli Sayıştay Raporunda bu şirkete ödeme yapılmasına göndermede bulunuluyor. Ancak Sayıştay 14 Şubat 2013 tarihinde Çalışma Bakanlığına gönderdiği bir mektup ile Atlasjet’e 21.5 milyon TL ödeme yapıldığını, fakat 4 milyon 531 bin 531 TL’lik fazla ödeme yapıldığı için bu paranın geri alınmasını talep etti.

Geçmiş hükümet döneminde ödeme yapıldı

2013 yılında Sayıştaylık tarafından hazırlanan raporda belirtilen fazla ödeme alınmadığı gibi, aynı şirkete 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir ödeme yapıldı. 26 Aralık 2016 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan bir karar ile Atlasjet’e alacaklarına karşılık 3 milyon 71 bin 149 Sterlin’lik bir ödeme daha yapıldı. İddialara göre, 2016 yılında yapılan bu ödemeye rağmen Atalsjet’in hala 7 milyon lira alacağı olduğu konusunda ısrarlı olduğu yönünde.

İngiltere’deki slotlar ne olacak?

Atlasjet’in KKTC’den çekilebileceği yönündeki dedikoduların ardından, bu havayolu şirketinin İngiltere’nin Heatrow Havalimanında kullandığı slotları da yeniden gündeme getirdi. Bilindiği gibi KTHY’nin kullandığı slotlar şirketin batmasının ardından, herhangi bir bedel ödenmeden Atlasjet tarafından kullanılmaya başlanmış ve hala kullanılmaya devam ediliyor. Atlasjet’in KKTC’den çekilmesi durumunda kullandığı bu slotları devredip devretmeyeceği de ayrı bir merak konusu.

Turizimciler isyanda

Bu arada, KKTC’nin olmayan “ulaşım politikası” nedeniyle sürekli mağdur olan turizmciler de son duruma adeta isyan etti. KKTC’nin kaderinin başka yabancı kaynaklı hava yolu şirketlerinin eline bırakılamayacağı noktasında hemfikir olan turizm çevreleri, yabancı kaynaklı özel şirketlerin keyfi uygulamaları ve hatalarından kaynaklı sorunların bedelini KKTC’nin ödediğini dile getirdi.

Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan: Hava yolu bizi dünya ile bağlayan tek yol

Atlas Hava Yolları seferlerinin tamamen iptal olmadığını ancak seferlerde yeni bir düzenlenmeye gidilerek mevcut seferlerin 23 Nisan’dan sonra uçuş tarihlerinde değişiklik yapılarak seferlerin azaltılacağını dile getiren Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan, bunun da doğal olarak bilet fiyatlarını yükselteceğine dikkat çekti.

“KKTC’nin acilen milli hava yolu olmalı”

KKTC’nin acilen milli bir havayolu olması gerektiğinin altını çizen Polatkan, “Bizi dünya ile bağlayan en önemli şey ulaşımımızdır. Bizim en ufak bir olayda böylesi oluşan krizlerle baş etme lüksümüz yok” dedi.

“Ulaşımdaki en ufak söylenti bile ülkeyi sallıyor”

Ulaşımla ilgili en ufak bir söylentinin bile ülkeyi sallamaya yeteceğinin altını çizen Polatkan, bunun da KKTC’de ulaşımın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Devlet acil önlem almalı

Polatkan, “Herkes elini taşın altına koyarak ülkenin dış dünyayla en önemli bağlantı yolu olan havayolu için cebinde ne varsa, iş birliği içerisinde ortaya koymalı. Devlet bu işe el atacak, parayı nereden bulacaklarsa artık bulacaklar çünkü bu işin şakası yok” şeklinde konuştu.

“KKTC’de ulaşım stratejik bir öneme sahip”

KKTC için ulaşımın stratejik bir önemi olduğuna vurgu yapan Polatkan, “Bir ülkenin hastanesi, bir ülkenin okulu ne kadar önemli ise, ülkeyi diğer ülkelerle bağlayan ulaşımı da aynı derecede önemlidir” diye konuştu.

“Dünya ile tek bağlantı yolumuz, hava yolu”

Havayolu ulaşımının ülkenin dünya ile tek bağlantı yolu olduğuna dikkat çeken Polatkan, bu konunun KKTC için can damarı niteliğinde olduğunun altını çizerek, yaşananların herkesi ilgilendirdiğini vurguladı. Polatkan, “Bu sadece hastayı, öğrenciyi, işçiyi ilgilendiren bir durum değil, herkesi aynı ölçüde ilgilendiren bir konu” ifadelerini kullandı.

“Geleceğimizi başkalarının inisiyatifine bırakamayız”

Devletin ulaşım konusuna artık ciddiyetle yaklaşması gerektiğini vurgulayan Polatkan, hükümetin ülkenin öz kaynakları ile kurulmuş ve kendi sözünün geçeceği, dünya ile bağlantısını başkalarının kaderine bağlamamayı sağlayacak girişimlerde bulunmasının zamanının geldiği hatta geçtiğini dile getirdi.

Kıbrıs’a yapılan seferlerde azaltmaya gidildi

Polatkan Atlas Hava Yolu Şirketi’nin İzmir’i 4, Adana’yı haftada 3’er sefere indirdiğini, İstanbul’u ise 2 sefere indirdiğini belirterek, “Daha önceden bu seferler her gün idi ve İstanbul da 3 uçuştu” dedi.

Seferler azaldıkça bilet fiyatları tavan yapacak

KKTC’ye yapılan uçuşlardaki azalışın uçak bilet fiyatlarına da yansıyacağına dikkat çeken Polatkan, ne kadar az uçuş olursa bilet fiyatlarının da doğru orantılı olarak pahalılaşacağı anlamı çıkacağını ifade etti.

Ülkenin en önemli sorunu ulaşım

Ulaşım konusunun KKTC’nin en önemli sorunu olduğunu yineleyen Polatkan, bir ülkenin dünya ile bağlantısının tek yolu olan havaalanında yaşanan en ufak bir sorun nedeniyle telafisi mümkün olmayan yaralar alabileceğine işaret etti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç: KKTC’nin bir an evvel kendi sözünün geçtiği hava yolu olmalı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Fethi Özboğaç da, KKTC’nin kendi havayolunu acilen kurması gerektiğine vurgu yaptı. Özboğaç, turizmin can damarı ve ülkenin dış dünya ile tek bağlantısı olan hava yolu ulaşımında meydana gelen en ufak bir aksama ve pürüzün ülkenin hem imajı hem ekonomisi hem de turizmi açısından felaket olacağını dile getirdi.

Başka şirketlere bağımlı olmak, çok riskli

Genelde KKTC ulaşımının, özelde ise KKTC turizminin, bir başka ülkenin başka hava yolu şirketlerinin eline ve inisiyatifine bırakmanın oldukça riskli olduğunun Atlas Hava Yolu şirketinin seferlerini düşürmesi ile gözler önüne serildiğine işaret eden Özboğaç, ülkenin bir an evvel kendi sözünün geçtiği ve herhangi bir riske kapı aralamayacak olan kendi öz kaynakları ile bir hava yolunun olması gerektiğini savundu.

“Herkeste bir panik oluştu, turizm ve ülke imajı için çok kötü”

Kamuoyuna yansıyan haberler ışığında herkeste bir panik havası oluştuğunun da altını çizen Özboğaç, bunun hem ülke turizmi hem de ülke imajı açısından da birçok olumsuzluğu beraberinde getireceğine değindi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim:

Atlas Global ile seyahat edecek olan yolcular durumu yakından takip etmeli

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim ise, Atlas Hava Yolu Şirketi ile ortaya çıkan ulaşım krizinin Acenteleri ve Kıbrıs Türk halkını etkileyecek bir karar olduğunu söyledi.

İleri tarihli biletler ne olacak?

Kilim, ellerinde ileri tarihli rezervasyonların bulunduğunu, Atlas Global ile seyahat edecek olan yolcuların da bu konuda yapılacak açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

“Bir an evvel devlet-özel hava yolu kurulmalı”

Kilim, bir an evvel yapılması gerekenin KKTC’de devlet - özel iştirakiyle yeni bir havayolu şirketinin kurulması olduğunu kaydetti.

Vatandaştan şikayet var

Öte yandan, olayın patlak vermesinin ardından gazetemize ulaşan bir vatandaş, Atlasjet tarafından mağdur edildiğini iddia etti. Vatandaş, Nisan ayı sonunda Ercan – İstanbul – Heathrow bileti aldığını ve dün bu bileti iptal ettiğini, ancak bilet için ödediği 714 TL’ye karşın kendisine sadece 270 TL iade yapıldığını söyledi. Mağdur olduğunu vurgulayan vatandaş, bunun giderilmesi için KKTC’de hangi makama müracaat edeceğini bilmediğini ve ülkedeki yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

Yeni Bakış