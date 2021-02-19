12 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basn Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.