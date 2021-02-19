ARTIK YETER!

Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli ve Müsteşarı Sayın Ali Çaygür, kamu sağlık hizmetlerini organize etme yetisini tamamen yitirmiştir.

Yurttaşların tek sağlık sorununun Covid-19 olduğu yanılgısı doğrultusunda, Covid-19 dışı hastaları görmezden gelerek sağlık hizmetlerini çökertmek için var güçleriyle çalışmaya devam etmektedirler.

Kendileri de önceden kamu hekimi olan Sayın Bakan ve Müsteşar’ın hangi amaçlar doğrultusunda bu tutumu sergiledikleri sorgulanmalıdır.

Aylardır Sağlık Bakanlığı’na Covid-19 hastalarının ve Covid-19 dışı hastaların sağlık hakkında kesinti yaşanmaması için organizasyon ve alt yapı hazırlığı çağrısı yapmaktayız.

Biz Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri hastalarımızın fayda göreceğine inandığımız her türlü plan ve program doğrultusunda hizmetleri sürdürmeye hazırız.

Ancak karşımızdaki zihniyet PCR organizasyonunu bile yapamayan, toplumun her türlü ekonomik kaybına rağmen yarattıkları kapanma dönemlerinde çeşitli bahanelerle toplum taraması yapamayan, aşı uygulamasında dahi kişisel çıkarlarını önceleyerek kronik hastalarımızı bile aşılamayan bir yapıdadır.

Bu zihniyet kendi beceri yoksunluklarını sadece çalışanların ve yurttaşların boynuna asmayı alışkanlık haline getirmiştir.

Nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti sunumunda iş birliği için yaptığımız hiçbir çağrıya yanıt vermemeleri bir yana kamu hekimi kitlesi üzerindeki baskı ve tehditleri her geçen gün artmaktadır.

Artık yeter!

Sağlık hizmetleri Sayın Sağlık Bakanı'nın düşündüğü gibi günlük Covid-19 vaka sayısı ile sınırlı değildir. Tedavi ve ameliyat bekleyen yüzlerce kanser hastası, kalp hastası, nakil hastası ve daha pek çok hastamız vardır. Tüm bu hizmetler düşünülmeden dayatmaya çalıştığı hiçbir bilimsel yanı olmayan kararlarını ve uygulamalarını artık kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz hafta kamuya sözleşmeli olarak pandemide çalışmak üzere istihdam edilen hekimlerin bir kısmı Sayın Sağlık Bakanı’nın kendi seçim bölgesindeki sağlık merkezinde görevlendirilmiştir. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi başta olmak üzere acil servislerimiz hekim eksiliği nedeniyle çökmeye yüz tutmuşken, alt yapısı bile düzenlenmeyen pandemi otellerine 30 haftalık hamile doktorlar; böbrek nakli cerrahları, kanser cerrahları, 56 yaşındaki kronik akciğer hastalığı olan hekimler görevlendirilmeye çalışılırken Sayın Bakan pandemide çalışmak üzere istihdam edilen hekimin hizmet vereceği yeri siyasi olarak düzenlemektedir.

Halkımıza karşı İYİ İNSAN rolü oynayan bu idari erke rağmen pandemi nedeniyle grev yapmamak için aylardır çaba sarf ediyoruz. Artık tahammül sınırlarımız aşılmıştır.

22 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar Hükümet’in başı olan Sayın Başbakan’ın nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmeti sunumu için adım atmaması halinde genel grev dahil her türlü sendikal eylemin yapılacağını kamuoyuna duyururuz.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Yönetim Kurulu