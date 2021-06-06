12’si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı
12’si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 6280 test yapıldı, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Surlariçi-3
Girne
Girne Merkez-2 / Doğanköy-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1
Lefke
Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1
6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913
Toplam Vaka Sayısı: 7422
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121
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