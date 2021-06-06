"Toplam 6280 test yapıldı, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Surlariçi-3

Girne

Girne Merkez-2 / Doğanköy-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1

Lefke

Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1

6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 12

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913

Toplam Vaka Sayısı: 7422

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121