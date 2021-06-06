Güney’den Kuzey’e 4 bin 180, Kuzey’den Güney’e 3 bin 255 kişi geçiş yaptı

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin yeniden başlamasının bugün üçüncü günü.. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının üçüncü gününde saat 18.00’e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 7 bin 435 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 4 bin 180 giriş, KKTC’den Güney Kıbrıs’a 3 bin 255 çıkış yapıldı…

BRTK