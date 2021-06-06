Güney’den Kuzey’e 4 bin 180, Kuzey’den Güney’e 3 bin 255 kişi geçiş yaptı
Güney’den Kuzey’e 4 bin 180, Kuzey’den Güney’e 3 bin 255 kişi geçiş yaptı
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KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin yeniden başlamasının bugün üçüncü günü.. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılmasının üçüncü gününde saat 18.00’e kadar KKTC ile Güney Kıbrıs arasında toplam 7 bin 435 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 4 bin 180 giriş, KKTC’den Güney Kıbrıs’a 3 bin 255 çıkış yapıldı…
BRTK
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