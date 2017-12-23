13 BANKA HESABI TAKİPTE

Bir işyerinin internetini kullanarak yasa dışı bahis sitelerinde işlem yapan Barış İnan fark edilerek tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, bir restoranın internetini kullanarak yasadışı bahis sitelerine giriş yaptığı öne sürülen zanlı Barış İnan tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten mali polis, iddiaları aktardı. Zanlının sanal bet sitelerine sanal para hizmeti sağladığı öne sürüldü.

Polis, zanlı Barış İnan’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sumi Restoran isimli iş yerinin müşterilerine açık olan internetini kullanarak oluşturmuş olduğu sanal para programı ile yasa dışı sanal bet sitelerine sanal para sağladığı şüphesi ile tutuklandığını söyledi.

Bilgisayar ve telefonlar emare

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 bilgisayar, 18 cep telefonunun emare yapıldığını ayrıca para transferlerinin yapıldığı düşünülen 13 banka hesabının ise takibe alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınan emarelerin ve banka dökümlerinin inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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