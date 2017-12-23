Eski yengesine yumruk attı, 3 ay hapse mahkum oldu

İskele’de 2016’da tartıştığı eski yengesine yumruk atıp diş köklerinin yuva kemiklerini kıran üç çocuk annesi 38 yaşındaki Cennet Kehan’ın cezası belli oldu

Sedef BOŞNAK

İskele’de, 2016’da festival alanında karşılaştığı ve daha önceden husumetli olduğu için tartıştığı eski yengesi M.Y.’nin yüzüne yumruk atıp, 31 ve 32’nci kesici diş kök yuva kemiklerini kıran Cennet Kehan, dün 3 ay hapse mahkum oldu.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı kararı kıdemli yargıç açıkladı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, meseleyle ilgili olgulara özetle değinerek, Cennet Kehan’ın, 5 Temmuz 2016’da, İskele’de, saat 22.00’de tartıştığı eski yengesinin yüzüne yumruk atıp, kesici diş kök yuva kemiklerini kırdığını anımsattı.

Pınar Beyoğlu, tüm hususları titizlikle incelediklerini belirttikten sonra, sanık Kehan’ın işlediği vahim zarar suçunun yasada 7 yıl hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Konu suçun ciddi ve vahim bir suç olduğunu anlatan Beyoğlu, konu suçun, 2014 ile 2016 yılları arasında, mahkemelerin gündemini oluşturan en çok suç türleri arasında 4’üncü sırada yer aldığına vurgu yaptı.

Herkesin hukuk kurallarına uyması gerektiğine vurgu yapan Beyoğlu, bu tür suçların toplumda güven ve huzuru bozduğunu belirttikten sonra, bu tür suç işleyen kişilere karşı müsamaha göstermeyeceklerine dikkat çekti.

Bu tür suç işleyenlere ve işlemeye tevessül edecek kişilere karşı, kamu yararı gereği, caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini söyleyen Beyoğlu, sanık Kehan’a 3 ay hapis cezası verdi.

Kıbrıs