13 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
13 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise saat 18:00’da kapatması gerekirken kapatmayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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