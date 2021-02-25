İngiliz bankalar evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Corona virüsü salgını sürecinde bir çok şirket evden çalışma dönemine geçerken, İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC ve Lloyds evden çalışma dönemine tam geçiş için ofislerini boşaltmayı planladıklarını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce şirket çalışanları için “evden çalışma”yı kalıcı hale getiriyor…

İngiltere’nin en büyük bankalarından HSBC ve Lloyds’tan da bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.

HSBC küresel gayrimenkul ayak izini birkaç yıl içinde yüzde 40’a kadar azaltmayı planladığını söyledi. HSBC tarafından yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın ofiste olduğu kadar evden çalışma konusunda da üretken olabileceğini gördük” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Lloyds Bank da dün yaptığı açıklamada, ofis alanını 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 20 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

sözcü.com.tr