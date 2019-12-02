13. MAAŞLAR O TARİHTE ÖDENİYOR!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu 13’üncü maaşların 23 Aralık’ta ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında ödemelerle ilgili soruyu yanıtladı.

Ek mesai ödemelerinin Aralık ayının 10’unda ödeneceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, 16 Aralık’ta 15’te bir ödenen işçilerin maaşlarınınn ödeneceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 13’üncü maaşların ödeme tarihi ile ilgili soru üzerine “Kısmetse 23’ünde de 13’üncü maaşlar ödenecek” dedi.