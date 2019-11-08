14 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Hala Sultan İlahiyat Koleji 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün geçtiğimiz hafta ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden İstanbul’a sevk edildiği ve tedavisi devam ederken dün akşam yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sönmeztürk'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Esin Sönmeztürk’ün ani ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Sönmeztürk’ün cenazesinin yarın öğle namazından sonra Değirmenlik’te defnedileceği ifade edildi.

Haber Kıbrıs