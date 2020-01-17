15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM
Ercan'dan çıkamadı...
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15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM
15 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün akşamüzeri Ercan’dan çıkış yapmak isteyen G.C.(E-52) hakkında yasal işlem başlatıldı. Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yurt dışına çıkarılamıyor.
Etiketler : Ercan Havalimanı, Para kambiyo yasası, aykırı hareket
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