Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM
15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM

15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Ercan'dan çıkamadı...

A+A-

15 BİN EURO İLE ERCAN’DAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEYEN KİŞİYE YASAL İŞLEM

15 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün akşamüzeri Ercan’dan çıkış yapmak isteyen G.C.(E-52) hakkında yasal işlem başlatıldı. Para ve Kambiyo Yasası’na göre,  10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yurt dışına çıkarılamıyor.
 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.