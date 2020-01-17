RUM GENCİ GASP ETTİLER!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesinde Alexandros Georgiou’yu ciddi şekilde darp ederek aracını sirkat eden zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesinde, daha önceden araba satın almak için anlaştıkları Güney Kıbrıs’ta sakin Alexandros Georgiou’yu konu bölgeye gelmesini sağlayan Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer, müşteki Georgiou’nun yüzüne biber gazı sıkıp, ciddi şekilde darp ettikten ve müştekiye bıçak çektikten sonra müştekinin tasarrufunda bulunan 30 bin Euro değerindeki aracı sirkat ederek KKTC’ye getirdiler. Olayın polise bildirilmesinin ardından mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatan polis ekipleri, konu aracı Kurudere köyünde tespit ederek emare alırken, aynı gün zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer de tespit edilerek tutuklandı. “Soygun”, “Şiddet tehdidi”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Arabayı sirkat edip Kuzey’e getirdiler

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Ali Bulut, zanlı Cemal Kanioğlu’nun daha önceden araba satın almak için “Messenger” programı üzerinden anlaştığı Güney Kıbrıs’ta sakin Alexandros Georgiou’nun 14 Ocak 2020 tarihide Pile-Beyarmudu arasıdaki İngiliz Üsler Bölgesi’ne gelmesini sağladığını belirtti. Müştekinin İngiliz Üsler Bölgesine gelmesi üzerine zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in, müştekinin yüzüne biber gazı sıkıp elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettikten sonra ellerinde kanunsuz bir şekilde bulundurdukları bıçağı müştekiye gösterdiklerini belirten Bulut, müştekinin tasarrufunda bulunan ve kardeşi Costantino Georgiou’ya ait olan 30 bin Euro değerindeki KYD 466 plakalı aracı daimi suretle mahrum etmek maksadıyla sirkat edip sürerek KKTC’ye getirdiklerini açıkladı. Bulut, olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini ifade ederek, sirkat edilen arabanın aynı gün Kurudere köyünde tespit edildiğini ve emare alındığını söyledi. Akabinde zanlıların da aynı gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Bulut, zanlı Kanioğlu ve Süygün’ün gönüllü ifade verdiğini, zanlı Özer’in ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini açıkladı. Bulut, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.