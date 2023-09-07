16. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başlıyor

Tatlısu Belediyesi tarafından Final Organizasyonun katkıları ile geleneksel olarak düzenlenen 16. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali’nin basın toplantısı Zambak Tatil Köyü Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, her yıl olduğu gibi bu yıl da harnup ve ürünlerini ön plana çıkaracak stantlar ve broşürler dağıtılacağını ifade ederek amaçlarının ürünün tanıtılmasının yanı sıra bölgede yaşayanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantılarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Harnupta hala daha fiyatların belirlenmemesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Orçan, üretimin devamlılığı açısından ülkenin en önemli değeri olan harnupun korunması adına gereken adımları atacağı söyledi.

Festivalin ilk gününde yarın çocuklara yönelik güzellik yarışması düzenleneceğini, yerli müzik guruplarının sahne alacağını; ikinci gün de çeşitli eğlenceli gösteriler ile Pera konserinin gerçekleştirileceğini kaydeden Orçan, festivalin son gününde ise çeşitli gösterilerin yanı sıra Murat Kekili konserinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da çok eğlenceli bir festivalin Tatlısu da yer alacağını kaydederek daha önce yapılmayan gösterileri sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Festivalin sunuculuğunu üstlenen Çiğdem Dağıstanlı da herkesi dop dolu geçecek olan festivale davet ederek katkı koyanlara teşekkür etti.

3 gün sürecek olan festivali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açması bekleniyor.

Festival kapsamındaki tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. ücretsiz olacak.

BRT