Erhürman KIB-TEK’e yapılan istihdamları eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) münhalsiz-sınavsız istihdam yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, “Memlekette kaç işsiz genç var? Hade hesap verin o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin başka bir şey yapmaya ehil olmadığını iddia etti.

Katıldığı programda sorularını yanıtlayan Erhürman, gece gündüz nutuklar atıp devletten bahsedenlerin, bütün bir nesli devletten soğuttuğunu ileri sürdü.

Hakaret ve sövmenin, dünyanın hiçbir yerinde düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamında olmadığını söyleyen Erhürman, özellikle siyasi konular söz konusu olduğunda neyin hakaret, neyin sövme, neyin eleştiri olduğunu tespit etmenin önemli olduğunu belirtti.

“Tehdit serbesttir” diye bir hukuk düzeninin söz konusu olmadığını söyleyen Erhürman, CTP’nin, söz konusu durumla ilgili bazı yasalarda değişiklik önerilerini Meclis’e sunduğunu anımsattı ve kendisine hakaret edildiğini ya da sövüldüğünü düşünen kişi ve kurumların tazminat davası açma hakkının da saklı olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’e yapılan istihdamlar konusundaki iddiaları değerlendiren Erhürman, işsiz gençlere hesap verilmesini istedi.

Ortalıkta bir sürü iddianın dolaştığını, yapılan sınavın şaibeli olduğunun dillendirildiğini söyleyen Erhürman, 60’ın üzerinde insanın da münhalsiz-sınavsız işe alındığını savundu.

Bütün bunların karşısında, hükümetin tavrını eleştiren Erhürman, “Her konuda ağzına açıp da konuşan hükümetin ortakları bir şey söylemiyor. Normal bir hadiseymiş gibi davranıyorlar…” diye konuştu.

Ekonomik örgütlerin sürekli olarak, “Memlekette bütçenin yüzde 80’i maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” dediğini anımsatan Tufan Erhürman, ekonomik örgütlerden söz konusu durumla ilgili açıklama gelmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Memlekette kaç işsiz genç var?” diye soran Erhürman hükümete çağrıda bulunarak, “Hade hesap veren o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Ekonomik örgütlerin söz konusu duruma sessiz kaldığını söyleyen Erhürman, “Sizin ağzınızdan tık çıkmadı, o zaman bundan sonra susacaksınız. Kapı ardından taleplerinizin yok sayılmamasını istiyorsunuz. Birlikte yöneteceksek bu ülkeyi, birlikte yanlışlara da karşı çıkmamız gerekiyor” dedi.

Hükümete yönelik, “Bu arkadaşların zihniyetleri budur, başka bir şey yapmaya ehil değildirler. Bu memlekete dair vizyonları da buna dairdir. Herkes bunu artık anlasın” iddiasında bulunan Erhürman, ölü gözünden yaş beklenemeyeceğini söyledi.

Eğitimle ilgili sendikaların, dosyalar ve raporlar açıkladığını ifade eden Erhürman, buna rağmen dört aydır hiçbir adım atılmadığını savundu.

“Okulların açılmasına 10 gün kaldı, tek bir alanda sorunun giderildiğine dair bilgi yok” diyen Erhürman, “Yapamazdınız zaten. Ne Eğitim Bakanı bakanlığa, ne de müsteşarı müsteşarlığa devam edeceğini biliyordu. Sürekli iskemle oyununa devam” dedi.

Kimsenin günü birlik işler dışında hiçbir işle ilgilenmediğini savunan Erhürman, “Artık bu zihniyete dur demek gerektiğini” belirtti.

Erhürman, “Ortaya koydukları zihniyetin memlekete verdiği zararın haddi hesabı yoktur” diye konuştu.

“Gece gündüz nutuklar atıp devletten-vatandan bahsedenler, bütün bir nesli devletten ve vatandan soğutuyorlar” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyasete girdiğini iddia etti.

Önümüzdeki süreçte Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler yaşanacağını kaydeden Erhürman, “Bu gelişmelerin nereye doğru olacağını kestirmek için erken. Ama bütün büyük güçler şu anda Kıbrıs ile ilgili meselenin etrafından dolanıyor. Eskisi gibi durgun, ‘ölü deniz suyu’ yok buralarda, sular hafif hafif dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

TAK