178 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIK!

2016 yılı içerisinde, Lefkoşa’da Devlet Laboratuarı Dairesinde görevli N.T.(K-42)’nin, yetkili merciler tarafından herhangi bir talep olmamasına rağmen, dolandırmak kastı ile, olmayan bir Bakanlar Kurulu kararıyla akrabası olan A.Ö.(E-51)’nün direktörü olduğu iş yeri tarafından Devlet Laboratuarı için gerekli olan bazı cihazları ithal edeceğini belirterek, taşınması kurulumu ve teknik servisleri ile ilgili olarak sahte bir sözleşme hazırlayıp başka bir iş yeri yetkililerine imzalattıktan sonra bahse konu cihazların ithali için ilgili şirket hesabından A.Ö.’nün hesabına 178,000 TL para transferi sağladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.