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18 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

18 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ!

Girne’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

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Girne’de önceki gece 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.  Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 18 araç trafikten men edildi.

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