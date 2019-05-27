26 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:00-09:00 saatleri arasında, Gemikonağı’nda, Batuhan Burak Atabey (E-26) misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp izine rastlanmadı.

Batuhan Burak Atabey’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.