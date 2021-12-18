19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:00 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç ile Alemdağ köyünün güney kısmında toprak yolda dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak devrilmiştir.

Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan İlke NUMAN (E-19), kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

BRTK