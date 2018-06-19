1'i AĞIR 4 YARALI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 17:30 sıralarında, Çayırova -İskele Anayolu üzerinde, Abdullah Taş (E-19), yönetimindeki MB 933 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Tuzluca benzin istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sezer Özgün (E-25), Aslı Aydıncı (K-23) ve Emre Kuş (E-22) hafif yaralanarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken yine araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Buğra Okan Aktaş (E-21) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü Abdullah Taş tutukladı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(BRTK)