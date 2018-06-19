'Bir milyon erkekle yattım'

İngiltere'de en az bir milyon erkekle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen 32 yaşındaki Kat Lee, yardım meleği oldu.

İngiliz seks işçisinin ilginç hayatı şu günlerde İngiltere basının gündeminden düşmüyor. Meslek hayatı boyunca en az bir milyon erkekle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen 32 yaşındaki Kat Lee yardım meleği oldu.

"BİR MİLYON MÜŞTERİM OLMUŞTUR"

Kendini yardım kuruluşlarına adayan Lee yarı zamanlı olarak da Manchester'da bir barda barmaidlik yapıyor. 18 yaşında erkek dergileri için çıplak pozlar vererek meslek hayatına başlayan Lee ikiz kız kardeşi nedeniyle bu işe girdiğini söylüyor. Lee, "18 yaşımdan 30'larıma kadar seks işçisi olarak çalıştım. Nereden baksan bir milyon müşterim olmuştur. Herşey ikiz kız kardeşimin isteği üzerine katıldığım bir fotoğraf çekimi ile başladı" dedi.

"BABAM ARAP OLDUĞU İÇİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİK"