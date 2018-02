2 BİN VATANDAŞLIK MERCEK ALTINDA!

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede her alanda denetimin artacağını belirterek, kamudaki insan kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için çalışma yapılacağını ve gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.



Başbakan Tufan Erhürman dgün düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, her haftanın son günlerine yakın Bakanlar Kurulu ve Başbakanlığın icraatları konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.



Başbakanlık’taki toplantıda, Kıbrıs sorunu, hidrokarbon, bütçe, hukuka uygunluk denetimleri, atamalar, belediyeler, Merkezi Cezaevi, bet ofisler konularında açıklamalarda bulunan Erhürman, soruları yanıtladı, gerçekleşmesi için adım atılan projeleri aktardı.



“İLK DEFA VATANDAŞ OLAN, İLK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK”



Vatandaşlık konusuna da değinen Erhürman, “İlk defa vatandaş olanlar ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu çalışma için henüz düğmeye basmadık” dedi.



Erhürman, İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey kadro tamamlandıktan sonra ilk olarak 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlığın ele alınacağını aktardı.





“HER HAFTA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ



Kıbrıs sorunu hakkında Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptıklarını hatırlatan Erhürman, bundan sonra her hafta Başbakan olarak Cumhurbaşkanı’yla Kıbrıs konusu hakkında görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı’nın ayda bir de hükümeti oluşturan 4 parti lideriyle görüşeceğini anlattı.





“GEREKÇELER DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARINA KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİN KATILMAMASINI HAKLI ÇIKARMAZ”



Doğal gaz konusunda Anastasiadis’in açıklamasına işaret eden Erhürman, açıklamada, Kıbrıslı Türklerin iradesinin sürece yansıtılmamasının gerekçesi olarak Talat- Hristofyas döneminden beri bu konudaki yetkinin çözümden sonra federal devlette olacağı konusundaki anlaşmanın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili bir fon oluşturulması ve burada birikecek paradan tüm Kıbrıs halkının yararlanacağı söyleminin gösterildiğini anlatarak, “İki gerekçe de şu anda yapılan çalışmalara hiçbir biçimde Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarak gerekçeler değildir” dedi.





NÜFUS SAYIMI İÇİN 5,5 MİLYON TL ÖDENEK



İstatistik Kurumu oluşturulmasının önemine işaret eden Erhürman, nüfus sayımına da ihtiyaç olduğunu kaydederek bu bağlamda bütçeye 5,5 milyon TL ödenek konduğunu aktardı.



1 milyon TL’nin de engelliler için Mustafa Çelik Spor Salonu için ayrıldığını dile getiren Erhürman, Alevi Kültür Merkezi’nin tamamlanması için de bütçeye 3 milyon TL konduğunu dile getirdi.





“BELEDİYELER REFORMU YAPILACAK”



Belediyelerin borçlarını erteleyen yasa tasarısına değinen Erhürman, kamuoyunda bunun çözüm yaratmayacağı haberleri çıktığını, zaten burada çözümün sağlanacağı iddiasında olunmadığını, belediyeler reformu yapılana kadar rahatlama sağlanması için yapılan bir düzenleme olduğunu kaydetti.



Erhürman, belediyeler reformunun bu dönemde yapılacağını vurguladı, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu dile getirdi.



Reforma olan ihtiyacın Yenierenköy Belediyesi’ne bakıldığında görülebileceğini kaydeden Erhürman, burada bir taraftan çalışanların ödenmediğini, bir taraftan asgari belediye hizmetlerinin bile götürülemediğini anlattı.





ATAMALAR…



Şu anda yapılan atamaların yeni müşavir yaratmayacak şekilde gerçekleştirildiğini yineleyen Erhürman, müşavirlikler konusundaki yasa çalışmasının tamamlandığını, tasarının bütçe biter bitmez Meclis’e sevk edileceğini anlattı.



Erhürman, Başbakanlık bünyesinde yapılan üst düzey atamaları da açıkladı. Buna göre Başbakanlık Müsteşarlıklarına Berkan Tokar ve Hasan Alicik; Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne Özlem Bayramoğlu Onuray; Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu; Özel Kalem Müdürlüğü’ne Mustafa Ergüven; Spor Dairesi Müdürlüğü’ne de Alkan Değirmencioğlu atandı.



“5 BET OFİSİ 51 BAHİS EVİ İŞLETİYOR”



Bet ofisleri konusunda göreve gelir gelmez raporlar hazırlattığını ve bet ofisi işletmecileriyle görüştüğünü söyleyen Erhürman, raporlardan veriler paylaştı.



Şu anda 5 şirketin müşterek bahis faaliyeti gösterdiğini, bu şirketlerin 51 müşterek bahis evi olduğunu dile getiren Erhürman, bahis evlerinde 657 personel çalıştığını; merkezleriyle birlikte bu sektörde çalışan 1000 civarında personel bulunduğunu söyledi.





“SAYININ AZALTILMASINDA ORTAK GÖRÜŞE ULAŞTIK”





“Bet ofisi işletmecileriyle denetimlere başlamadan görüşmek ve bilgi vermek istediğini anlatan Erhürman, aykırılık tespit edilen bahis evlerini kapatmaktan imtina etmeyeceklerini söyledi.



Başbakan Erhürman, bu konuda hükümet programında yer alan bölüme işaret ederek, bet ofis sayısının azaltılması konusunda işletmecilerle de ortak görüşe ulaştıklarını kaydetti.



Sanal bahis konusunda Cebelitarık, Malta ve Güney Kıbrıs’taki düzenlemeler baz alınarak yasal düzenleme başlattıklarını açıklayan Erhürman, casinoların içinde bet ofislerin yer aldığını öğrendiğini ve casinolara çok sayıda KKTC vatandaşının girdiğini kaydederek, KKTC vatandaşlarının buralara girmemesi için çalışma yapacaklarını vurguladı.



Kiralık araç plakaları konusunda ilgili bakanın, işletmecilerle görüştüğünü anlatan Erhürman, plakaların yasaya uygun hale getirileceğini belirtti.





“50 YIL ÖNCE YAPILSA BİLE AĞIR BİR HUKUKİ SAKATLIK VARSA O İŞLEM GERİ ALINABİLİR”



Erhürman, “ ‘Vatandaşlıklarda ne kadar geriye gidilecek?’ sorusunun cevabı burada yatıyor; Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa, hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz ” dedi.



Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.