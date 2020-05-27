2 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 8 iş yeri kapama saatlerine riayet etmedi!

Polis Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 2 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; yasağa rağmen 8 iş yerinin kapama saatine riayet etmeyerek açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup,polisin soruşturması devam etmektedir.