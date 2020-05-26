Güney Kıbrıs’ta bugün 2 bin 214 test sonucunda iki pozitif vaka kaydedildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı’nın epidemiyoloji Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Kıbrıs’ta 2 bin 214 laboratuvar testi sonucunda iki pozitif vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı yeni vakaların özel doktorlar aracılığıyla gönderilen kişilere Kamu Sağlık Hizmetleri uzmanları tarafından yapılan toplam 125 laboratuvar testi sonucunda ortaya çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Margarita Kyriakou, bir vakanın hastaneye giriş yapması beklenen bir kişide ortaya çıktığını ikincisinin ise semptomlar göstermesi üzerine özel doktoru tarafından Kamu Sağlık Hastanesine gönderilen bir kişiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra bakanlığın aşağıdaki testleri gerçekleştirdiğini ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı:

Berberlerde, kuaförlerde, güzellik ve dövme salonlarında yapılması planlanan 20 bin test çerçevesinde 652 test gerçekleştirildi

Öğrenci ve okul birimleri personeline gerçekleştirilecek 20.000 test çerçevesinde 390 örnek için negatif sonuç alındı

Perakende ticaret ve inşaat sektöründe çalışan 20.000 kişiye yapılacak testler çerçevesinde 122 laboratuvar testi sonuçları ve teyit edilen vakaların iz sürümünden alınan 62 örnek sonuçları tamamlandı

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında 285 test sonucu, Yurda dönen kişilerden alınan örneklerden 334 test sonucu tamamlandı ve Özel insiyatiflerle yapılan ve tamamlanan 244 laboratuvar testi.



Bugünkü veriler temelinde toplam vaka sayısı 939’a ulaştı.

Veriler temelinde öğleden sonra saat 3’e kadar Mağusa Genel Hastanesinde 6 kişi bakım altında bulunurken bunlardan bir kişi Yoğun Bakım Biriminde bulunuyor. Ayrıca Lefkoşa Genel Hastanesinde üç hasta solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor.



Kıbrıs Haber Ajansı