2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da dün gece 22.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen S.G.(E-51)’nin aracında ve üzerinde yapılan aramada tütünle karışık yaklaşık 2 gram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis bültenine göre, Girne-Değirmenlik anayolunda kaza yapan C.C’nin (E-41) aracında da tütünle karışık sentetik cannabinoid bulundu.

Her iki zanlı da tutuklandı.