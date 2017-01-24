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2 KİŞİ TUTUKLANDI!

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

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Lefkoşa’da dün gece 22.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen S.G.(E-51)’nin aracında ve üzerinde yapılan aramada tütünle karışık yaklaşık 2 gram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis bültenine göre, Girne-Değirmenlik anayolunda kaza yapan  C.C’nin (E-41) aracında da tütünle karışık sentetik cannabinoid bulundu.

Her iki zanlı da tutuklandı.

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