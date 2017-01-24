2 KİŞİ TUTUKLANDI!
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!
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Lefkoşa’da dün gece 22.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen S.G.(E-51)’nin aracında ve üzerinde yapılan aramada tütünle karışık yaklaşık 2 gram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Polis bültenine göre, Girne-Değirmenlik anayolunda kaza yapan C.C’nin (E-41) aracında da tütünle karışık sentetik cannabinoid bulundu.
Her iki zanlı da tutuklandı.
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Etiketler : uyuşturucu, tutuklanma
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