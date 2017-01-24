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EV AÇMA VE HIRISZLIK!

EV AÇMA VE HIRISZLIK!

Aranılan şahış tutuklandı!

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Zeytinlik’te, Aralık ayında Yıltan Kanlı’ya ait evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak G.B. (E-23) tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu kişi, 2 televizyon, 1 çelik kasa ve çeşitli ziynet eşyalarıyla, döviz cinsi para çaldı.

Soruşturma sürüyor.

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