"2 YILDIR EVİME GİDEMİYORUM!"

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre;



Haspolat’ta faaliyet gösteren Tüfekçi Ltd. isimli şirkette ikamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştığı tespit edilen zanlılar Hasan Körkuyu ve Mehmet Ali Güler suç üstü tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlılar Hasan Körkuyu ve Mehmet Ali Güler'in çalışma izinleri bitmesi üzerine yasal süre içinde ülkeden çıkış yapmayarak ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları ve çalışmaya devam ettiklerinin tespit edildiğini ve suç üstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili zanlıların çalıştığı firma olan Tüfekçi LTD ile zanlıların sorgulandı ve ifadeler alındığını alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Körkuyu şirketin 5 ay önce evraklarını çalışma izni için aldığını ama akıbetinin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Zanlı Güler “pasaportum alındı çalışma iznim yapılacak diye 10 ay oldu. 2 yıldır evime gidemiyorum pasaportum ve kimliğim şirkette” dedi. Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.