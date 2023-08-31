20 Temmuz Lisesi 1993 mezunları buluşuyor

Bu yıl 30. mezuniyet yılını kutlayacak olan 20 Temmuz Lisesi 1992/1993 eğitim yılı mezunları 4 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak olan organizasyonla tekrar bir araya geliyor.

Bu yıl Otuzuncu yılını dolduran mezun olan öğrencilerin yanısıra yine o dönem görev yapan okul müdürü ve öğretmenleri de geceye katılacak. Burçin Aliusta , Erhan Sencer , Faik Kutalmış , Burcu Vudalı , Murat Piro ve Bora Kondoz’dan oluşan komitesi adına Burçin Aliusta’dan edinilen bilgiye göre mezunlar, 4 Eylül pazartesi akşamı , şuan Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) , 1993 yılında ise 20 Temmuz Lisesi olan okulun iç bahçesinde yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gece gerçekleşecek.

Yiyecek ve içecek reyonlarının olacağı mekânda aynı dönem mezun olan ülkemizin başarılı DJ’lerinden DJ Bora K ise seksenler ve doksanlar konseptinde hazırlayacağı canlı müzik performansı sergileyecek. Burçin Aliusta ,komitenin çalışmalarına 3 ay evvel başladığını , yoğun bir çalışma ve araştırmanın ardından birçok kişiye ulaştıklarını belirterek 250 kişinin katılacağını duyurdu.

Bu organizasyondan elde edilecek gelirin, okulun uzun zamandır ihtiyacı olan müzik eğitimi alan öğrenciler için ‘ Piyano ‘ bağışında kullanılacağını belirten Aliusta , geceye katılarak katkı koyan tüm mezun ve öğretmenlerin dolaylı yoldan bir sosyal sorumluluk projesine da dahil olduklarını ve kalıcı bir yardımda bulunacaklarını belirtti. Müzik odasının önemli bir ihtiyacını gidereceklerini belirten Burçin Aliusta , bunun gerçekleşmesinin sevincini yaşadıklarını , 93 mezunları olarak önemli bir ihtiyacı yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Ayrıca elde edilecek olan gelirin bir kısmını da Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfına (KTEV) bağışlayacaklarını söyledi.

BRT