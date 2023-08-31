“Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi” adıyla sosyal medyada örgütlenen öğretmenler ve veiler Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

KTÖS,KTÖES ve Laik Demokratik Eğitim için mücadele hareketi velileri çocuklarının eğitim hakkına yapılan saldırılara dur demek için bugün saat 10.00'da Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak eylem yapıyor.