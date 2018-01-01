2018’DE 14’Ü RESMİ 118 GÜN TATİL VAR

Kamu çalışanları ile özel sektörün (çok ender) bazı işkollarında çalışanlar, 2018’de yıllık izinleri hariç, 118 gün tatil yapacak. 2018’de 13’ü resmi (Arife günleri yarım gün tatille 14 gün) 104 hafta sonu tatili var.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın iki günü ve 19 Mayıs hafta sonuna denk gelirken, Kurban Bayramı ise hafta sonlarıyla birleşerek dokuz günlük ekstra tatile dönüşüyor.

Tüm bu hesaplamalara memurların yıllık, mazeret ve hastalık izinleri, yine aynı şekilde öğretmenlerin sömestr, yaz tatili, mazeret ve hastalık izinleri dahil değil. Bir de kamudaki her mesleğin bir günü olduğu için o günler de ekstra tatil günü olarak değerlendirilebiliyor.

Okulların tatilde olduğu şubat ayı içinde öğretmenler de tatile girerken, çocukları olan memurlar da bol bahaneli tatil günleri bulacak. Mart ayı içinde hala bayram kaynaklı resmi bir tatil günü bulunmadığı için kamu görevlileri 23 Nisan’ı beklemek zorunda. Pazartesi günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından salı gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilerin büyük bölümü çalışmak zorunda kalırken, kamu görevlileri birer gün tatil daha yapacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ise cumartesine denk geliyor.

Çalışanlar haziran ayında Ramazan Bayramı’na rağmen hafta sonu tatilleri haricinde sadece bir buçuk gün tatil yapabilecek. Temmuzda sadece 20 Temmuz tatil.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın çarşambaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ise perşembeye denk gelmesi Kurban Bayramı keyfiyle birleşirken, ağustosta hafta sonu tatiliyle birlikte tam 14 gün tatil var.

Bayramsız bir ay olan eylülden sonra ekim ayında bir, kasım ayında iki resmi tatil günü bulunuyor. Aralık ayı da bayramsız, resmi tatilsiz bir ay olarak dikkat çekiyor.

Diğer ülkelerde durum ne?

AB ülkeleri, ortalama 10 gün resmi tatil yapıyor. AB ülkelerinin birçoğuyla ortak olan resmi tatillerimiz yılın ilk günü ve 1 Mayıs.

AB'nin belirlediği bütün üye ülkelerin kutladığı özel resmi tatilleri yok, ancak birbirine yakın ülkelerin birçok bayramı, dolayısıyla resmi tatilleri, uyuşuyor.

Yine de AB ülkelerinde resmi tatiller farklılıklar gösteriyor. İspanya 16 gün resmi tatil yaparken, Yunanistan'ın resmi tatil günleri 15. Hollanda ve Romanya 9'ar gün, Avusturya 13 gün, Fransa 10 gün, Litvanya 13 gün, Rusya 12 gün, Polonya 10 gün, İngiltere 8 gün, Finlandiya 10 gün, Danimarka 9 gün, İsviçre 9 gün.

Bazı ülkelerdeki resmi tatiller ortalama olarak şöyle:

Hindistan 30 gün, Hong Kong 20, Güney Kore ve Japonya 15’er gün, Suudi Arabistan 8 gün, ABD 10 gün, Brezilya 10 gün, Meksika 7 gün ve Arjantin 12 gün.

Eski Doğu Bloku ülkelerinin büyük çoğunluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tatil yaparken Çin, Madagaskar ve Nepal’de ise 8 Mart'ta sadece kadınlar tatil yapabiliyor.

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