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2020 YILININ İLK TOPLANTISI BUGÜN YAPILIYOR

2020 YILININ İLK TOPLANTISI BUGÜN YAPILIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını bugün yapacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 yılının ilk toplantısını bugün yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde; “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” bulunuyor.

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