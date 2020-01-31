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206 PAKET CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI MACUNLA YAKALANDI!

206 PAKET CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI MACUNLA YAKALANDI!

Eczacılık yasasına aykırı hareket!

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Gazimağusa'da E.Y.K.'nin (E-35) işyerinde polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve yetkili makamdan izinsiz toplam 206 paket cinsel gücü artırıcı bitkisel karışımlı macun bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

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