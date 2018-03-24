21 BİN 980 TL DEĞERİNDE ÇALINTI EŞYA!

Polis takibi sonucu Boğazköy’de bir evde çalıntı eşyalarla bulunarak tutuklanan Zimbabwe uyruklu 2 öğrencinin benzer suçları ortaya çıktı

Devrim DEMİR

Üç ayda Girne ve Lefkoşa’da birçok ev ve iş yerini soydukları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 8 kişiden 5’i suçsuz olduğu gerekçesi ile serbest kalırken zanlılar Michael Matsıkıtı ve Brian Prayer Mutakura aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek yargılanacakları güne kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalınan eşyalar 21 bin 980 TL değerinde

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların “Geceleyin Ev Açma”,”İkametgâhtan Sirkat”, “Dükkân açma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bu yana yakın takibe alındığını Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların Dikmen’ de Lavinium sitesi, Blok:1, D:7 ve Blok: 26, D:5 adresinde tespit edilerek tutuklandıklarını, ele geçirilen elektronik ve ziynet eşyaların 21 bin 980 TL değerinde olduğunu kaydetti.

Muhaceret izinsiz ülkede kalıyorlar

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Özmüezzin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların 2017 yılı içinde askıda benzer davaları olduğunu söyledi.

Zanlıların 2016-2017 yılında kayıt yaptırdıklarını ancak okulla bir ilişkilerinin olmadığını belirterek, ülkede muhaceret izinsiz kaldıklarına dikkati çekti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Havadis