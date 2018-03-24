HÜKÜMETTEN 15 YENİ PROJE!

15 Yeni projeyi açıklayan Başbakan Tufan Erhürman, “Her şeyden önce, bu Hükümetin icraat misyonuna sahip bir hükümettir. Üç ayaklı bir çalışma yürütüyoruz” dedi



Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Bu hükümet için, denetleme, adalet hükümeti söylendi. Denetimleri arttırdık, adaletle ilgili çalışmalar başlattık, ama hepsinden önce bu hükümet icraat misyonuna sahip bir hükümettir, sosyal ekonomik kalkınmayı hızlandırma sorumluluğuna sahiptir” dedi.



Erhürman, hükümetin hayata geçirdiği 15 proje hakkında bilgi verdiği toplantıda, basının sorularını da yanıtladı.



ATAMALAR



İlk olarak atamalar konusunda açıklama yapan Başbakan Erhürman, bugün itibarıyla iki resmi atama yapıldığını, Mahmut Denizcioğlu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, Şifa Çolakoğlu’nun da Gençlik Dairesi Müdürlüğüne atandığını; altı müşavirin de Başbakanlıkta göreve başladığını söyledi.



15 YENİ PROJE



Erhürman, Hükümetin üç ayaklı bir çalışma yürüttüğünü, bunların birincisinin rutin işler ve atamalar; ikincisinin denetimler ve hukuka aykırı işlerin tespiti, üçüncünün ve en önemsediği ayağın da yeni projeler olduğunu kaydetti.



BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ



Başlatılan 15 projenin birincisinin bölgesel kalkınma projesi olduğunu kaydeden Erhürman, öncelikli bölgenin İskele-Karpaz olduğunu, TC ile yeni mali protokol için başlayacak görüşmelerde bu konunun önemli olduğunu kaydetti.



TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ



İkinci temel projenin, Lefkoşa Sanayi Bölgesi taşkın önleme projesi olduğunu kaydeden Erhürman, bunun için 6 milyon TL ayrıldığını, ek takviyeler de yapılabileceğini, bir sonraki yağış dönemine kadar bu projeyi tamamlamak düşüncesinde olduklarını söyledi.



GENÇLİK MERKEZLERİ



Üçüncü proje için, Gazimağusa Maraş ve Lefkoşa Surları içerisinin yoksulluk bölgesi ve risk bölgesi olarak pilot bölge belirlendiğini kaydeden Erhürman, bahse konu bölgelere gençlik merkezleri yapılması öngörüldüğünü, bu yönde yer tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.



GENÇ TEPE PARKI



Beşinci projenin Domuzcular Burnu bölgesinde kalan bölgede yapılması öngörülen Genç Tepe Parkı Projesi olduğunu kaydeden Erhürman, geçen hükümet döneminde başlatılan projenin revize edilmekte olduğunu, Projenin aşama aşama hızla hayata geçirilip, aşama aşama hizmete açılacağını çünkü parasının ayrıldığını, Projenin üç etapta yapılacağını, ilk iki etabın bu hükümetin görev döneminde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.



Başbakan Erhürman, altıncı projenin Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu’nun tamamlanması olduğunu söyledi.



KOOPERATİFLER



Diğer bir projenin Kooperatif Şirketeler Mukayyitliği ile ilgili olduğunu kaydeden Erhürman, Mukayyitliğin en büyük görevinin denetim olduğunu, bu kapsamda izleme ve risk merkezi kurulması üzerinde çalıştıklarını, merkezin kurulmasıyla Mukayyitliğin tüm bilgileri günlük ve anlık denetleme olanağı olacağını söyledi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Uyuşturucu ile mücadele konusundaki projelerine de değinen Erhürman, bunun en çok üzerinde durulan konulardan biri olduğunu kaydedeti. Erhürman, mevzuattaki eksiklikler üzerinde çalışma başlatıldığını, diğer taraftan trafikte uyuşturucu ölçen cihazların tedariki için para ayrıldığını, ancak bazı tıbbi ilaç kullananlarda yanlış sonuçlar alınabileceği yönünde duyumlar üzerine araştırma başlattıklarını söyledi.



KIBRISLI TÜRKLER



Onikinci projelerinin yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye geri dönmesi veya yatırım yapması ile ilgili olduğunu belirten Erhürman, bu konuyla ilgili olarak Avustralya, Türkiye ve İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin envanterinin çıkarılması üzerinde çalışma başlattıklarını, bu konuda ilgili nüfus otoriterleriyle ile bağlantı kurulduğunu, çalışmanın ülkede yatırım olanaklarını belirlemek için yürütüldüğünü kaydetti.



SORULAR



Başbakan Tufan Erhürman, dünkü basını bilgilendirme toplantısında soruları da yanıtladı.



Basın toplantısında ilk olarak yerel seçimler ve seçim yasaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan, “Seçim yasakları 60 gündür. Yasal değişikle 40 güne indirilmesi çalışması var. İlla bu olacak diye bir şey yok ama çalışma var” dedi.

Yerel seçimlerin yasaya göre haziran ayı sonunda olması gerektiğini, ancak haziran sonunun üniversite sınavlarına, bir hafta öncesinin de bayrama denk geldiğini belirten Erhürman, “Yasada küçük bir değişikle yerel seçimlerin 1 Temmuz’da ya da Temmuz içinde yapılması söz konusu olabilir. Konuyu yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz” şeklinde konuştu.



Erhürman, 4 partinin ‘yerel seçimlerde her beldede ittifak yapacağız’ şeklinde çalışması olmadığını, hangi beldede hangi adayın belirleneceği konusunda komiteler düzeyinde toplantılar yapıldığını belirtti.



SINIR KAPILARI



Sınır kapıları konusunda Rum tarafına “Üzerinize düşeni yapın” çağrısı da yapan Başbakan, “Sayın Anastasiadis, müzakerelerin başlaması konusunda bizi çok da umutlandıran bir tavır içinde değil. Hiç olmazsa geçmişte verilen sözlerin gereği yerine getirilsin” dedi.



DÖVİZDEKİ ARTIŞ



Dövizdeki artış konusunda Merkez Bankası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın verilerinin birlikte değerlendirileceğini söyleyen Erhürman, “Sınırlı olanaklara rağmen yapılabilecekler var” şeklinde konuştu.



KTHY KONUSU



KTHY binasının satışı konusundaki soru üzerine Başbakan, bununla ilgili mahkeme kararı olduğunu anımsatarak, “Mahkeme kararı ne diyorsa hükümet onu yapacak” dedi.



VAKIFLAR



Vakıflarla ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan, bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter ile 3 kez görüştüğünü kaydetti.



Vakıf mallarıyla ilgili ciddi bir envanter olduğunu da kaydeden Başbakan, “Sayın Benter’le vakıf mallarının doğru amaçlar doğrultusunda kullanılması için hemfikiriz. Benter’le de personeliyle de ortak çalışma yapabiliriz. Ancak uygulamada farklılık olursa evkaf için de yetkimi kullanacağım” dedi.



Dome Otel konusunda da konuşan Başbakan, Vakıflar ile Dome Otel arasındaki tartışmanın kamuoyu önünde yapılmasına razı olmadığını, bu tartışmaya ara verilmesini istediğini, tarafları bir araya getirip bu konuyu konuşacaklarını söyledi.