21 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ!

Bakanlar Kurulu, son 30 günde toplamda 21 kişiyi KKTC yurttaşlığına aldı.

3 Ocak, 16 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak olmak üzere farklı tarihlerde verilen vatandaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Verilen yurttaşlıkların farklı tarihlere yayılarak açıklanması dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, yurttaşlık verilen kişilerin bazıları KKTC’de doğmuş, bazıları ise hayatının büyük bir kısmını KKTC’de geçirmiş.



KKTC yurttaşlığına alınan isimler şöyle:



• Adnan Mercan

• Ahmet Demirbilek

• Mustafa Ünal

• Mehmet Sözer

• Cumali Aygüner

• Simay Kara

• Sezgin Gyundudu Solak

• Özlem Tire

• Seher Gamze Tire

• Enes Teke

• Mehmet Ali Tire

• Bulut Ezgi

• Yusuf Gazi Bitik

• Diba Türgüt

• Mehmet Ali Alagöz

• Nazife Baykal

• Mehmet Yusuf Turan

• Tansel Kıncak

• Hazar Söyler

• Sevil Budak

• Hüseyin Bakış