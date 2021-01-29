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  3. 21 Kişiye yasal işlem!
21 Kişiye yasal işlem!

21 Kişiye yasal işlem!

21 Kişiye yasal işlem!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 4 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi toplam 5 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. 

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