21 Kişiye yasal işlem!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 4 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi toplam 5 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.