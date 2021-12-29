21 yaşındaki sürücü çarpıp kaçtı

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında Özge Erbaş Maksıl Meyve ve Sebze Pazarının içerisine girerek bazı meyve sebze sandıklarını kırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 00:50 sıralarında Lefkoşa’da Gelibolu 12. Sokakta KF plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden 21 yaşındaki Özge Erbaş, Maksıl Meyve ve Sebze Pazarı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Maksıl Meyve ve Sebze Pazarı içerisine girip önce binanın önünde bulunan gölgelik şemsiyesine ardından da plastik kasalar içerisinde bulunan çeşitli meyvelere çarparak kaçtı.

Kaza mahallinde isim ve adresini vermeden ayrılan KF 805 plakalı araç ve araç sürücüsü Özge Erbaş kazadan yedi saat sonra tespit edildi.

Polisin olayla ilgili sorşturması devam ediyor.

BRTK